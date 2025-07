Posto do Trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo divulga vagas de emprego Inscrições podem ser por e-mail ou de forma presencial Record Paulista|Do R7 16/07/2025 - 15h12 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h12 ) twitter

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santa Cruz do Rio Pardo tem inúmeras vagas de emprego para a cidade e região (vagas abaixo).

Os interessados devem enviar currículo no e-mail santacruzpat@gmail.com. Assunto: vaga desejada e CPF. Ou levar currículo na reccepção do PAT com CPF e vaga de interesse escrita no verso do currículo.

O horário de atendimento do Poupatempo é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

CONFIRA AS VAGAS

01 VAGA PARA COZINHEIRA (REFEIÇÕES SOFISTICADAS, VEGETARIANAS, INTEGRAIS,ETC) COM EXPERIÊNCIA, CNH B, CARRO PRÓPRIO, PARA TRABALHAR EM FAZENDA PRÓXIMA A SANTA CRUZ – AC Cozinheira - Preparar refeições sofisticadas para a família e convidados, respeitando padrão de qualidade e apresentação. Conhecer e preparar pratos vegetarianos, alimentos orgânicos e integrais. Produzir pães, bolos e doces artesanais.

01 VAGA PARA TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO COM EXPERIÊNCIA – Assunto: Edificação -Experiência comprovada na função atuando em canteiros de obra; acompanhamento de projetos ou fiscalização; leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos. Proficiência em Auto CAD e Pacote Office (Excel, Word). Conhecimento em softwares de gestão de projetos ou orçamento.

01 VAGA PARA SERRALHEIRO COM EXPERIÊNCIA – Assunto: Serralheiro - Domínio em corte, dobra, solda (MIG, TIG, Eletrodo Revestido) e montagem de estruturas metálicas, portões, portas, grades, guarda-corpos, corrimãos e outros elementos para construções. Manuseio proficiente de equipamentos de serralheria, como máquinas de solda, esmeriladeiras, lixadeiras, furadeiras e policortes.

02 VAGAS PARA TÉCNICO QUÍMICO COM CRQ ATIVO, CNH “B” E CARRO PRÓPRIO – Assunto: Químico - Para atuar como pessoa jurídica, ter experiência na área e CRQ ativo para seroperador de tratamento de água.

01 VAGA PARA COZINHEIRA (MARMITARIA) COM EXP. E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO – Assunto: Cozinheira marmita

01 VAGA PARA ATENDENTE MEIO PERÍODO PRÓXIMO À IPAUSSU E CHAVANTES COM EXP.- Assunto: Atender Ipaussu

01 VAGA PARA COZINHEIRA PRÓXIMO À IPAUSSU E CHAVANTES COM EXP. - Assunto: Cozinha Ipaussu

01 VAGAS PARA COSTUREIRA / AUXILIAR DE COSTURA COM EXPERIÊNCIA- Assunto: CC Costura

01 VAGA PARA INSTALADOR DE SOM (AUTO) COM EXP. E CNH “AB” – Assunto: Som

01 VAGA PARA VENDEDOR EXTERNO DE BEBIDAS COM CNH “A” E MOTO PRÓPRIA COM EXP. - Assunto: Moto Bebidas – Segunda a sábado.

01 VAGA PARA AUXILIAR DE LIMPEZA ½ PERÍODO COM EXP. - Assunto: PR Limpeza

01 VAGA PARA CHEFE DE COZINHA (MARMITARIA) COM EXP. - Assunto: Chefe

01 VAGA PARA LOJA DE CONVENIÊNCIA (PERÍODO DA NOITE) - Assunto: Noite

02 VAGAS PARA AÇOUGUEIRO - Assunto: MA Açougue