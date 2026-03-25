Prefeitura de Piratininga abre processo seletivo para terapeuta ocupacional

A Prefeitura de Piratininga está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação de Terapeuta Ocupacional. Para participar, é necessário possuir diploma de curso superior em Terapia Ocupacional reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de registro ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO). Também é exigida experiência mínima comprovada de um ano na área e conhecimento em Pacote Office.

A carga horária é de 22 horas semanais, com controle de ponto eletrônico, e a remuneração oferecida é de R$ 5.242,82. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até às 12h do dia 27 de março de 2026, presencialmente no Paço Municipal ou de forma online. A prova está prevista para o dia 28 de março de 2026 às 08h00, na EMEF Professora Jacyra Motta Mendes, localizada na Rua Faustino Ribeiro da Silva, nº 06, Centro – Piratininga/SP.

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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO:

https://drive.google.com/.../1Nxr.../view

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CRONOGRAMA:

https://drive.google.com/.../1KZqCmjmOBTqB69RRsKGAE4.../view

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INSCRIÇÃO ONLINE:

https://piratininga.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=12&is=5599&iser=01KMFRCT4DF5GV41SH8S6QJQ3P

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos em formato PDF e legíveis: RG, CPF, Comprovante de inscrição profissional no respectivo Conselho, Certidão de nascimento ou RG de filho(s) menor(es) de 18 anos de idade; Candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar atestado de saúde e laudo médico conforme item 4.5 do edital.