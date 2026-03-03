Prefeitura de Ribeirão do Sul consegue o ressarcimento de mais de R$ 813 mil aos cofres da cidade
Dinheiro saiu das contas do município após um golpe virtual
A prefeita de Ribeirão do Sul, Eliana Maria Rorato Manso, confirmou que o Município recebeu, no dia 02 de março de 2026, o ressarcimento integral dos valores que haviam sido subtraídos dos cofres públicos em março de 2025 após ação criminosa de estelionatários.
O valor original de R$ 718.000,00 foi devolvido com atualização equivalente a 100% do CDI, totalizando R$ 813.828,60, montante já creditado na conta da Prefeitura.
Segundo a Administração Municipal, desde o ocorrido foram adotadas medidas administrativas para garantir que o Município não arcasse com prejuízos.
Como parte das tratativas, a prefeita esteve em Brasília em agenda institucional na sede da Caixa Econômica Federal, com apoio do deputado Antônio Carlos Rodrigues.
De acordo com Eliana, a prioridade sempre foi a proteção do dinheiro público.
“Trabalhamos desde o primeiro momento para garantir que Ribeirão do Sul não tivesse prejuízo. A recomposição com juros demonstra nosso compromisso com a responsabilidade na gestão e com a proteção dos recursos da população”, afirmou a prefeita.
A Prefeitura destacou ainda que a solução pela via administrativa evitou a judicialização prolongada do caso, garantindo maior agilidade e economia aos cofres municipais.
A Administração Municipal reforçou que continuará atuando com transparência e responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos.