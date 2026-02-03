Prefeitura de São Roque entrega reforma da Unidade de Saúde Central e amplia atendimento à população Local vai atender moradores de 28 regiões da área central da cidade

A Prefeitura de São Roque entregou, na tarde da última sexta-feira, a reforma da Unidade de Saúde Central, que estava fechada há anos e agora volta a funcionar como um importante reforço no atendimento à população da região central do município.

Prefeitura de São Roque entrega reforma da Unidade de Saúde Central e amplia atendimento à população Divulgação: LYU GUEDES

“Este é um reforço importante para a saúde do nosso povo. Com a reabertura, esta UBS contribuirá diretamente para desafogar as unidades do Taboão e do Guaçu, atendendo cerca de 5 mil pessoas que anteriormente utilizavam esses serviços. É um espaço lindo e que estará a disposição de moradores de 28 regiões da área central, como Cambará, Esplanada Mendes, Jardim Brasil, Vila Guilhermina, entre outras”, afirmou o Prefeito Guto Issa.

‌



Batizada de Íris Barioni, em homenagem a uma figura querida e respeitada da cidade, a unidade teve sua inauguração marcada pela presença de familiares da homenageada, que puderam compartilhar com os presentes um pouco da trajetória e da contribuição da querida “Tia Íris” para a comunidade são-roquense.

Prefeitura de São Roque entrega reforma da Unidade de Saúde Central e amplia atendimento à população Divulgação: LYU GUEDES

A obra recebeu um investimento de cerca de R$ 400 mil, com recursos do Governo Federal e da Prefeitura, contemplando uma ampla reestruturação do espaço. Entre os serviços executados estão a demolição de estruturas antigas, troca de pisos, portas e janelas, pintura completa do prédio, reparos no telhado, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além de melhorias voltadas à acessibilidade, garantindo mais segurança e conforto aos usuários.

No local, a população terá acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimentos por telemedicina em diversas especialidades, coleta de exames, aplicação de vacinas, realização de curativos, entre outros procedimentos essenciais da atenção básica de São Roque.