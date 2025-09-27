Prefeitura lança oficialmente o programa Invista em Capela do Alto 3.0 Evento marcou o anúncio do 4º polo industrial com geração de mais de 1.000 novos postos de trabalho Record Paulista|Do R7 27/09/2025 - 11h52 (Atualizado em 27/09/2025 - 11h52 ) X (Twitter)

Na manhã desta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, Capela do Alto viveu um marco histórico para o seu desenvolvimento econômico. No Teatro Municipal Prof. José Sidinei Menck, a prefeitura lançou oficialmente a terceira fase do programa Invista em Capela, que já transformou profundamente o município nos últimos oito anos com a fase 1 e 2 conduzido pelo ex-prefeito Péricles Gonçalves (Kéke) e agora inicia um novo capítulo de expansão e oportunidades.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e regionais, empresários e representantes de diversos segmentos produtivos.

Entre os destaques, estavam a deputada estadual Maria Lúcia Amary, o deputado estadual Edson Giriboni, o diretor regional de Desenvolvimento Econômico, Fernando Alonso, que representou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Além de vereadores, lideranças locais e toda a equipe do governo municipal.

Criado como um projeto pioneiro para atrair investimentos e diversificar a economia de Capela do Alto, o programa Invista em Capela já consolidou a chegada de mais de 50 empresas ao município, trazendo desenvolvimento, empregos e aumento na arrecadação municipal, que se refletiram diretamente em mais políticas públicas e qualidade de vida para a população.

‌



Durante o lançamento, o prefeito Henrique Daniel Leme destacou a importância dessa nova etapa.

“O Invista em Capela é um programa que transformou a nossa cidade e colocou Capela do Alto no mapa regional e nacional como referência em atração de empresas. Agora, com a fase 3, damos mais um passo importante, com o anúncio do nosso quarto polo industrial, que vai gerar mais de mil novos postos de trabalho para a nossa população. Isso significa mais oportunidades, mais dignidade e mais futuro para os capelenses”, afirmou o prefeito.

‌



A mentora do programa, Eliana Moreira, reforçou que o sucesso dessa iniciativa se deve à seriedade, transparência e planejamento da gestão municipal. Para ela, a terceira fase é o início de um novo ciclo, que projeta Capela do Alto como um polo de desenvolvimento sustentável na região.

O lançamento também contou com depoimentos emocionados de empresários que acreditaram no programa desde a sua primeira fase.

Um dos exemplos citados foi da empresa EKOBÉ, representada pelos empresários Inácio Marchette e Lika Dias, que foram pioneiros em apostar no potencial da cidade mesmo quando o projeto ainda dava os primeiros passos. Essa confiança se consolidou e ajudou a abrir caminho para as dezenas de indústrias que vieram na sequência.

Com a implantação do 4º polo industrial, a administração municipal reforça o compromisso de criar um ambiente favorável para os negócios, ao mesmo tempo em que garante geração de empregos e oportunidades para os capelenses. O programa segue como uma das principais referências de gestão pública voltada ao desenvolvimento econômico do interior paulista.

O lançamento do Invista em Capela 3.0 não é apenas uma celebração de conquistas passadas, mas principalmente um anúncio de futuro. Um futuro de crescimento ordenado, sustentável e de oportunidades, consolidando Capela do Alto como uma cidade em plena transformação e preparada para os desafios dos próximos anos.