Primeiro Mutirão de Empregos Sorocaba 2026 acontece nesta terça-feira Evento vai ser no Parque Tecnológico de Sorocaba e concentra vagas oferecidas pelo Sine Municipal de Sorocaba

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), está com inscrições abertas para o 1° Mutirão de Empregos Sorocaba 2026 – edição especial “Recomeçar para Vencer: O Mutirão da Virada Profissional 2026”, que acontecerá no dia 27 de janeiro, às 9h.

No local, serão disponibilizadas diversas oportunidades de trabalho e qualificação profissional, além de palestras motivacionais e mentorias.

As inscrições já podem ser feitas pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/45-mutirao-de-empregos-de-sorocaba-inscricao-candidatos/. Aos que preferirem, os agendamentos também podem ser realizados nas Casas do Cidadão Nogueira Padilha, Itavuvu, Ipiranga, Ipanema, Éden e Pátio Cianê Shopping.

Realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, na última terça-feira do mês, o Mutirão concentra vagas oferecidas pelo Sine Municipal de Sorocaba, por diversas agências de emprego e por empresas de Sorocaba e região, que recebem os currículos e, muitas vezes, realizam o processo de recrutamento e seleção de profissionais no próprio local. Os participantes, ainda, podem se inscrever em cursos gratuitos de capacitação profissional e participar de palestras motivacionais.

No local estará disponível o Procon Móvel com informações sobre orientação financeira, renegociação de dívidas e apoio ao superendividado, além de oferecer cursos online sobre educação financeira.

O Parque Tecnológico de Sorocaba está localizado na Avenida Itavuvu, 11.777. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 3316-1652.