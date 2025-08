Primeiros dias do Viva São Roque 2025 atraem mais de 13 mil pessoas Evento, que acontece no Recanto da Cascata, vai até dia 16 de agosto, com atrações como LS Jack e Marcelo Falcão Record Paulista|Do R7 06/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h42 ) twitter

O primeiro fim de semana do Viva São Roque, evento que comemora o aniversário da cidade, atraiu mais de 13 mil pessoas no Recanto da Cascata. A abertura oficial ficou por conta da banda 80 Beats, que levou o público para uma viagem nostálgica ao som dos maiores sucessos dos anos 80.

À noite, Di Ferrero colocou todos para cantar, com hits consagrados e novidades da sua turnê SE7E. Em suas redes sociais, o artista celebrou o momento vivido: “São Roque, sai renovado desse show! A conexão que tivemos foi forte! Obrigado a todos que chegaram junto na turnê SE7E”.

No domingo, a programação foi pensada para toda a família, com personagens infantis, shows sertanejos e apresentações de rock e pop. Amanda Lins encerrou a noite com uma apresentação vibrante e emocionou o público com sua potência vocal e presença de palco, fechando o final de semana com chave de ouro.

A festa segue com dezenas de shows gratuitos e entre as atrações, a consagrada banda LS Jack, que marcou a cena do rock nacional nos anos 2000 com hits como “Carla”, “Sem Radar” e “Uma Carta”, sobe ao palco no dia 8 de agosto às 21h30.

Marcelo Falcão e Oriente fazem shows gratuitos em Niterói ABC do ABC

Já no dia 14 de agosto às 21h, será a tão aguardada apresentação de Marcelo Falcão, cantor, compositor e músico brasileiro, conhecido principalmente por seu trabalho como vocalista do grupo O Rappa.

O evento contará com diversos shows em tributo a grandes nomes da música. Entre os destaques estão Sérgio Jackson, natural de São Roque, que promete emocionar o público com sua homenagem ao rei do pop, Michael Jackson, e Johnny Matos, que traz toda a energia e os hits de Bruno Mars para o palco. A programação inclui ainda apresentações da banda Bohemian Rock, com um tributo ao Queen, e da banda A União, celebrando o som marcante do Charlie Brown Jr.

O encerramento será em grande estilo, com a Turma do Pagode animando o público com seus sucessos. Formado em 1994, o grupo é composto atualmente por Leiz, Caramelo, Fabiano Art, Rubinho, Neni Art, Marcelinho TDP, Thiago e Leandro Filé, e é referência no samba e no pagode brasileiro, com hits consagrados como Lancinho.

O Viva São Roque é uma realização da Prefeitura de São Roque, através das suas divisões de Turismo e Cultura e conta com o apoio de McDonald’s, Unimed São Roque, Catarina Fashion Outlet, Equipa Group, Supermercado Chimar, Ossel Assistência, MP Produções, Nor Hotel e Spa e Hotel Villa Rossa.

A programação é gratuita e está repleta de atrações para todos os gostos e públicos. Confira a programação completa abaixo:

*Quarta, 6 de agosto*

- Juninho Moreno – 19h

- Gustavo Alonso – 21h

*Quinta, 7 de agosto*

- Só na Social – 19h

- Lipe Viana – 21h

*Sexta, 8 de agosto*

- Rock Station – 19h

- LS Jack (Turnê Agora) – 21h

*Sábado, 9 de agosto*

- Banda Inversos – 13h

- Custom Riff – 14h30

- Banda Kantra – 16h

- Radiophonica - Sua Rádio Rock Ao Vivo – 18h30

- Bruno Mars Cover – 21h

*Domingo, 10 de agosto*

- Grunge Machine – 13h

- Pitty Cover com Anacrônicos – 14h30

- Red Hot Chili Peppers Cover com Apache Rose – 16h

- Robôs Kromus – 18h

- Let It Beatles com Rock in The Box – 19h

- Tributo Charlie Brown Jr com Banda A União – 21h

*Segunda, 11 de agosto*

- Escola de Samba da Vila Aguiar – 19h

- Corações Unidos de São João Novo – 21h

*Terça, 12 de agosto*

- Papo de Skina – 19h

- Gabriel Fernandes (ELO) – 21h

*Quarta, 13 de agosto*

- G.R.E.S. Pajé de Ramos – 19h

- Forró com Rick Machado – 21h

*Quinta, 14 de agosto*

- Silver Rocks – 19h

- Marcelo Falcão – 21h

*Sexta, 15 de agosto*

- Negrstudio e Banda Camaleões – 13h

- Elis & Eles – 14h30

- Tributo ao Nirvana e Seattle – 19h

- Bohemian Rock (Queen Cover) – 21h

*Sábado, 16 de agosto* – encerramento

- Beth Viana – 13h

- Vertentes do Pé de Serra (Banda da Feira) – 14h30

- Sintonia A3 – 19h

- Turma do Pagode – 21h