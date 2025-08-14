Quarto Café com Empreendedoras de Sorocaba celebra afroempreendedorismo Evento gratuito reunirá mulheres empreendedoras para discutir representatividade e oportunidades de negócios no Sebrae Record Paulista|Do R7 14/08/2025 - 11h27 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h27 ) twitter

No próximo dia 25 de agosto (segunda-feira), às 9h, o Sebrae de Sorocaba (Av. São Paulo) será palco do 4º Café com Empreendedoras de Sorocaba e Região, evento que promete ser um marco na discussão sobre Afro Empreendedorismo na cidade.

A iniciativa é uma realização da Rede Mulher Empreendedora (RME), maior movimento de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil, com embaixadora local de Adriana Fontes.

Divulgação

O evento acontece em data especial, véspera do Dia do Afroempreendedor (26 de agosto), e tem como objetivo celebrar e fortalecer o empreendedorismo de mulheres negras na região de Sorocaba, promovendo discussões sobre representatividade, acesso a oportunidades e desenvolvimento de negócios liderados por empreendedoras afrodescendentes.

PROGRAMAÇÃO

‌



O evento contará com recepção e coffee break, palestras sobre afro empreendedorismo, dinâmica de networking dirigido e espaço colaborativo para divulgação de produtos e serviços das empreendedoras participantes. A programação completa será divulgada em breve através dos canais oficiais da RME.

DADOS SOBRE AFRO EMPREENDEDORISMO

‌



Segundo pesquisa do Sebrae, mulheres negras representam 25% das empreendedoras brasileiras, mas enfrentam 40% mais dificuldades para acessar crédito comparado a outros grupos. Na região de Sorocaba, esse cenário se reflete em números que demonstram a importância de iniciativas como o Café com Empreendedoras:

· 68% das mulheres negras empreendem por necessidade

‌



· Apenas 12% conseguem financiamento bancário no primeiro ano

· 89% dos negócios são informais inicialmente

· Setor de beleza e alimentação concentram 45% dos empreendimentos

SOBRE A EMBAIXADORA

Adriana Fontes, publicitária há 18 anos e Embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em Sorocaba, destaca a relevância do evento: “O Afroempreendedorismo é uma força transformadora na nossa região. Mulheres negras trazem inovação, criatividade e resiliência únicas, mas muitas vezes ainda carecem de visibilidade e oportunidades de conexão. Este Café é mais do que um encontro, é um espaço para potencializar talentos, fortalecer redes e abrir caminhos para que essas empreendedoras conquistem ainda mais espaço no mercado.”

Especialista em Transformação Digital pela ECA USP, Adriana já liderou projetos para grandes marcas como Lojas Americanas, Postos Ipiranga e SKY, e hoje dedica-se a fortalecer o ecossistema empreendedor feminino através de mentorias, palestras e eventos como este.

IMPACTO REGIONAL ESPERADO

O 4º Café com Empreendedoras busca:

· Conectar 150+ mulheres empreendedoras da região

· Gerar parcerias comerciais entre participantes

· Amplificar negócios liderados por mulheres negras

· Criar rede de apoio para desenvolvimento mútuo

· Inspirar novas empreendedoras a formalizarem seus negócios

HISTÓRICO DOS EVENTOS ANTERIORES

Os três primeiros Cafés com Empreendedoras consolidaram o evento como importante encontro de networking e capacitação para empreendedoras da região, criando conexões valiosas entre mulheres de negócios de Sorocaba e cidades próximas.

SOBRE A REDE MULHER EMPREENDEDORA

Fundada em 2010, a RME conecta mais de 1 milhão de mulheres em todo o Brasil, promovendo capacitação, networking e acesso a oportunidades. Em Sorocaba, a rede já impactou mais de 500 empreendedoras através de eventos mensais, mentorias e projetos educacionais.

SERVIÇO

Evento: 4º Café com Empreendedoras de Sorocaba e Região

Tema: Afro Empreendedorismo

Data: Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Sebrae Sorocaba - Av. São Paulo [inserir número]

Inscrições: Sympla (gratuitas e limitadas)

Público-alvo: Mulheres empreendedoras e interessadas em empreender