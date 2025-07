Rafael Lima assume como Coordenador Regional do Republicanos Prefeito de Agudos vai organizar partido em 32 cidades da região Record Paulista|Do R7 22/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h24 ) twitter

O Republicanos anunciou a nomeação do prefeito de Agudos, Rafael Lima, como o novo Coordenador Regional da região de Bauru. O convite veio por meio do presidente estadual Roberto Carneiro, do presidente Nacional Dep. Marcos Pereira e do secretário geral do partido Diego Polachini

Rafael Lima destacou a honra de assumir a função e reforçou seu compromisso com os 32 municípios da região, incluindo Bauru, Jaú e outros:

“É uma grande responsabilidade representar o Republicanos e trabalhar lado a lado com prefeitos, vereadores e a população para levar desenvolvimento e soluções eficientes a cada cidade. Agradeço a confiança depositada em mim e reafirmo meu compromisso de lutar por melhorias que impactem diretamente a vida das pessoas”, afirmou.

Entre as principais frentes de atuação, o novo coordenador destacou o fortalecimento das lideranças locais, a articulação de projetos para geração de empregos e infraestrutura, e a aproximação entre o partido e as demandas da população.