Rodeio de Itu anuncia shows com atrações de renome nacional Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Luan Santana e Thiaguinho estão entre os nomes confirmados Record Paulista|Do R7 15/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rodeio Itu Festival, um dos maiores e mais aguardados eventos do calendário do Estado de São Paulo, comemora 19 anos e anuncia sua edição 2025, que promete agitar a Arena Itu de 05 a 13 de setembro com grandes nomes do cenário musical nacional em sua programação.

Nomes famosos como Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, e Thiaguinho estão entre os nomes (veja lista completa abaixo).

“O Rodeio Itu Festival é muito mais que um evento musical, é um ponto de encontro de diversas tribos e paixões. Em edições anteriores, já trouxemos por exemplo Anitta e Luiza Sonza (que estreou em um festival sertanejo aqui em Itu). E o line-up de 2025 foi cuidadosamente pensado para proporcionar momentos únicos e inesquecíveis para todos, desde os fãs do sertanejo tradicional até os amantes da música eletrônica. Neste ano teremos Thiaguinho, pensando em quem curte pagode, e ainda tem Alok, com música eletrônica, além de todos os grandes nomes do sertanejo. Isso só fortalece nosso slogan, pois aqui realmente é ‘onde todo mundo se encontra’”, diz o CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, Herculano Neto.

Uma das novidades deste ano é o Estrelito, o novo mascote oficial do evento, que foi revelado neste mês de maio e estará presente em diversas ações de comunicação do festival. “A chegada do Estrelito traz ainda mais alegria e identidade para a nossa comunicação”, afirma Neto.

‌



Ele também reforça o compromisso com a estrutura e a experiência do público: “Estamos trabalhando em cada detalhe para que esta edição seja a melhor de todas. A qualidade da música, a segurança, a estrutura e o conforto do público são nossas prioridades, e teremos muitas novidades para surpreender e encantar a todos”, enfatiza.

Os ingressos já estão à venda.

‌



Programação:

05.09 (Sexta-feira): Ana Castela e Alok

‌



06.09 (Sábado, Véspera de Feriado Nacional): Zé Neto & Cristiano e Luan Santana

12.09 (Sexta-feira): Bruno e Marrone e Thiaguinho

13.09 (Sábado): Jorge & Mateus e Guilherme e Benuto

Serviço:

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes Sociais: @rodeioitu (Tik Tok, Instagram, Facebook, Youtube)

Contato: 11.2429-1414 / 11.98163-4820 (WhatsApp)