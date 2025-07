Santa Cruz do Rio Pardo recebe evento para produtores rurais Encontro é no Silo Romalure, reunindo lideranças políticas e representantes do agronegócio paulista Record Paulista|Do R7 11/07/2025 - 10h24 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h26 ) twitter

Nesta sexta-feira, 11, Santa Cruz do Rio Pardo sedia um importante evento voltado aos produtores rurais de todo o estado de São Paulo. A programação será realizada no Silo Romalure, reunindo lideranças políticas e representantes do agronegócio paulista.

Entre as autoridades confirmadas, estão o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai Filizzola, e o deputado estadual Ricardo Madalena.

O encontro tem como propósito fortalecer os laços entre Santa Cruz do Rio Pardo e as principais lideranças do setor agropecuário, por meio de bate-papos, networking e troca de experiências. Além disso, o evento será uma oportunidade para expor as pautas e necessidades da região, ampliando o diálogo com os agentes responsáveis pela formulação de políticas públicas.

O agronegócio é um dos pilares da economia santa-cruzense. De acordo com dados do Presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo, as culturas de soja e milho, juntas, representam 39,43% do Produto Interno Bruto do município. Não por acaso, Santa Cruz do Rio Pardo ocupa atualmente a 83ª colocação no ranking dos municípios mais prósperos do Brasil no setor agropecuário.

Na tarde desta quinta-feira, 10, o prefeito de Santa Cruz, Otacílio Assis, recebeu em seu gabinete o empresário Rogério Ferrari para discutir iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário no município. O encontro resultou no encaminhamento de um novo projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal, que propõe declarar de utilidade pública a APROSOJA SÃO PAULO – Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de São Paulo.

A proposta inclui ainda a concessão do direito real de uso de um imóvel público à entidade, medida que visa ampliar sua atuação e fomentar o desenvolvimento técnico e produtivo dos agricultores da região.

A APROSOJA SÃO PAULO, reconhecida no Mapa de Organizações da Sociedade Civil do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), é a única entidade representativa da produção de soja e milho em nível estadual. Sua atuação é voltada à defesa dos interesses dos produtores, à difusão de conhecimento técnico e à promoção de políticas públicas que estimulem a competitividade do setor.