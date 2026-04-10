São Rock Music Fest 2026 começa dia 18 com grandes nomes e ingresso solidário Cada pessoa poderá trocar 1 kg de alimento não perecível por uma entrada - máximo de 4 por show

Abril é o mês do rock e vem aí a 2ª edição do São Rock Music Fest, evento que acontece entre os dias 18 e 21 no Recanto da Cascata e promete reunir fãs de todas as idades com shows de bandas da região e grandes nomes do cenário no Brasil.

O evento, este ano, conta com uma novidade importante: a doação de alimentos não perecíveis em troca de ingressos para os dias 18, 19 e 20.

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Cada pessoa poderá trocar 1 kg de alimento não perecível por um ingresso (máximo de 4 por show), na unidade São Roque do Supermercado Chimar, na Av. Varanguera, 665 - Vila São Domingos.

Lembrando que apenas pessoas de 18 anos ou mais podem retirar ingressos e, nos dias do evento, crianças de até 12 anos, acompanhadas dos pais não precisarão de ingressos para entrarem no Recanto da Cascata.

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É importante destacar que, no dia 21, último dia do Festival, não será exigido ingressos para entrar no evento.

A programação do evento será imperdível e começa no dia 18 de abril, com abertura dos portões às 17h (horário fixo em todos os dias do evento), apresentação da banda Rock in the Box às 19h e, às 21h, show do CPM 22, uma das bandas mais marcantes do rock nacional dos anos 2000.

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Conhecida por sucessos que misturam hardcore melódico e letras que dialogam com o público jovem, o grupo acumula hits como Um Minuto para o Fim do Mundo, Dias Atrás, entre outros.

No dia 19 de abril, o Blaze Train sobe ao palco às 19h e, às 21h, é a vez do Detonautas se apresentar no palco principal com canções que marcaram época, como Olhos Certos e Só por Hoje, conquistando fãs por todo o país.

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Já no dia 20 de abril, principal dia do evento, a banda Alexia se apresenta às 19h e, às 21h, o público poderá curtir o show do Capital Inicial, um dos maiores nomes do rock brasileiro, com uma das carreiras de maior sucesso do país, graças a clássicos consagrados como Primeiros Erros, À Sua Maneira, Natasha, entre outros.

E no feriado de 21 de abril, último dia do evento, a banda Rockinstones trará uma apresentação cheia de energia com cover dos Rolling Stones, às 18h, enquanto, às 20h, a banda Rohemian Rock encerra o festival com seu cover da banda Queen.

Realizado no Recanto da Cascata, o evento contará com toda a estrutura necessária, incluindo estacionamento, praça de alimentação, dois palcos e segurança, garantindo que todos tenham a melhor experiência em um evento tão esperado, que vai movimentar toda a região.