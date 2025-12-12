São Roque conquista primeiro lugar no Prêmio Município VerdeAzul Premiação destaca cidades de excelência na proteção e valorização do meio ambiente

São Roque conquistou nesta terça-feira, 9 de dezembro, o primeiro lugar no Prêmio Município VerdeAzul 2025, na categoria de municípios com até 99 mil habitantes, iniciativa promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo. A premiação reconhece as cidades que mais avançam em políticas ambientais consistentes e efetivas.

“É uma grande honra sermos reconhecidos em todo Estado de São Paulo. Agradeço ao Governo do Estado por este importante prêmio, que reforça nosso comprometimento de garantir qualidade de vida ao nosso povo e de preservar nossa fauna e a flora”, comentou o prefeito Guto Issa.

O resultado reflete um conjunto de ações estruturadas, como avanços na gestão de resíduos sólidos, ampliação de áreas verdes, projetos de educação ambiental e melhorias nos recursos hídricos. Programas de proteção da fauna e flora, além do forte engajamento da comunidade em práticas sustentáveis, também contribuíram para que São Roque se destacasse entre os municípios paulistas.

A prefeitura celebrou o reconhecimento como um marco para a cidade, reforçando o compromisso com políticas públicas que conciliam desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida. O prêmio consolida São Roque como referência regional em sustentabilidade e preparada para os desafios ambientais da próxima década.