São Roque Fest 2025 é sucesso e reúne milhares de pessoas no Vasco Barioni Evento arrecadou mais de 14,5 toneladas de mantimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade

A edição 2025 do São Roque Fest foi um sucesso absoluto, reunindo milhares de pessoas no Espaço Vasco Barioni entre os dias 3 e 5 de outubro. O evento, que já se consolidou como um dos maiores festivais sertanejos da região, contou com apresentações de grandes nomes da música nacional, com Natanzinho Lima, DJ Dennis, Péricles e Simone Mendes, que animaram o público em três dias de muita música, alegria e celebração.

Com o apoio da Prefeitura de São Roque, o festival se destacou não apenas pela grandiosidade da estrutura e pela presença de artistas renomados, mas também pela excelente organização e segurança.

Publicidade 1 / 7 Google News

Facebook

X (Twitter)

WhatsApp

Link de compartilhamento Divulgação São Roque Fest 2025 é sucesso e reúne milhares de pessoas no Vasco Barioni

Durante todo o evento, foi realizada uma ampla operação conjunta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Departamento de Trânsito e equipes de Fiscalização, agindo nos arredores da atração e garantindo a integridade do público e o bom andamento das apresentações. Graças à atuação coordenada das forças de segurança e da equipe privada de vigilância (agindo dentro do evento), não houve registros de ocorrências graves, ações violentas ou criminosas durante os três dias de festa.

Além de movimentar a economia e o turismo local, atraindo visitantes de diversas cidades da região, o São Roque Fest também teve um importante papel social. Por meio da troca de ingressos por alimentos não perecíveis, o evento arrecadou mais de 14,5 toneladas de mantimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Roque, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade no município.

‌



“Viemos de São Paulo, ficamos em uma pousada e estamos adorando o evento, que está lindo, organizado e com grandes atrações. É nossa primeira vez no São Roque Fest e achamos tudo perfeito”, afirmou Luciana Colavito, que esteve ao lado do marido curtindo os dias de festa.

Com grande público e programação de alto nível, o São Roque Fest 2025 reafirma São Roque como um dos principais polos de eventos musicais do interior paulista, mostrando que cultura, entretenimento e solidariedade podem caminhar juntos.