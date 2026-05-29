São Roque inaugura nova base da GCM em Maylasky A unidade integra o programa ‘São Roque Mais Segura’, que busca reforçar a segurança na cidade

São Roque inaugura nova base da GCM em Maylasky Foto: divulgação Prefeitura de São Roque

A Prefeitura de São Roque inaugurou, nesta quinta-feira (28), a nova base da Guarda Municipal no distrito de Maylasky. Localizada na Rua Luís Matheus Mailasqui, nº 185, a unidade integra o programa São Roque Mais Segura, levando mais segurança, presença operacional e um olhar estratégico para a região.

“Nossa cidade não para de investir em segurança. Apenas neste ano ampliamos nosso efetivo em 10 novos agentes, instalamos novos totens de monitoramento, adquirimos novas motos e agora inauguramos esta nova base, implantada em um local estratégico. São Roque nunca investiu tanto em segurança pública, garantindo cada vez mais proteção ao nosso povo e para que sigamos como a cidade mais segura da nossa região”, afirmou o Prefeito Guto Issa.

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A nova estrutura representa mais um importante investimento na segurança pública, contribuindo para ampliar a presença da corporação no distrito, o que traz mais eficiência do trabalho da corporação, melhora as condições de atuação dos agentes e aumenta a sensação de segurança da população.

Com investimento de R$ 444 mil em recursos próprios, a base conta com atendimento ao público, copa, banheiros, vagas de estacionamento, acessibilidade e dispositivos de segurança, como portas e janelas blindadas.

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Desde sua implantação, o programa São Roque Mais Segura já foi responsável pela instalação de 36 totens de monitoramento equipados com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, além da ampliação constante do efetivo da Guarda Municipal, que atualmente conta com mais de 80 agentes, o maior de sua história.

O município também investiu na aquisição de viaturas, motocicletas, armamentos e equipamentos diversos para reforçar o trabalho da corporação. A infraestrutura da Guarda foi ampliada com a nova sede na região central, que abriga o Centro de Controle Operacional (CCO), além da reativação da base de São João Novo, implantação da base na região do Saboó/Mombaça e, agora, da nova unidade em Maylasky.

A escolha do local da nova base foi estratégica, posicionada em uma das principais entradas e saídas do distrito, garantindo acesso rápido às principais vias da região e fortalecendo o atendimento às ocorrências no bairro e arredores.