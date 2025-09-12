São Roque recebe o 1º Festival Gastronômico de Rua do Roteiro do Centro Evento vai ter shows, cultura e mais de 30 opções de sabores Record Paulista|Do R7 12/09/2025 - 14h24 (Atualizado em 12/09/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2025, a Avenida Bandeirantes, no coração de São Roque, se transforma em um grande corredor de sabores, cultura e diversão com a chegada do 1º Festival Gastronômico de Rua do Roteiro do Centro de São Roque. A entrada é gratuita.

Divulgação

O festival reunirá mais de 30 opções gastronômicas, incluindo foodtrucks, barracas de comidas e delícias que traduzem a diversidade da culinária local e regional. Além da comida, os visitantes poderão aproveitar uma ampla programação artística e cultural, com dois palcos de shows ao vivo, apresentações de dança, oficina de circo, feira de artesanato, área kids e muitas surpresas para toda a família.

Entre as atrações musicais confirmadas, destacam-se bandas de diferentes estilos, como a Máfia do Jazz e a Rock in the Box, que prometem animar o público.

Gastronomia, cultura e lazer no mesmo espaço

‌



O festival tem como objetivo valorizar a produção local, fomentar a economia criativa e oferecer ao público uma experiência completa que une gastronomia, cultura e entretenimento em um ambiente acolhedor, familiar e democrático.

“Queremos que o festival seja um ponto de encontro da comunidade e também uma alternativa turística para os visitantes da cidade, fortalecendo São Roque como destino cultural e gastronômico”, destacam os responsáveis pelo Roteiro do Centro.

‌



Serviço

📍 Local: Avenida Bandeirantes – Centro de São Roque

‌



🎟 Entrada gratuita 📅 Datas e horários: - 13 de setembro (sábado): das 09h às 22h - 14 de setembro (domingo): das 09h às 18h

Mais Informações: no Instagram do Roteiro do Centro (instagram.com/roteirodocentro)