São Roque sedia entrega de tratores e pás-carregadeiras A iniciativa busca impulsionar a produção agropecuária brasileira por meio do incentivo à mecanização agrícola Record Paulista|Do R7 21/08/2025 - 17h52 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h52 )

São Roque sediou, na manhã desta quarta-feira, dia 20 de agosto, o evento de entrega de 19 tratores e pás-carregadeiras, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), instituído e realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A iniciativa busca impulsionar a produção agropecuária brasileira por meio do incentivo à mecanização agrícola, modernizando as atividades no campo, aumentando a eficiência produtiva e melhorando a qualidade de vida dos agricultores.

A iniciativa busca impulsionar a produção agropecuária brasileira por meio do incentivo à mecanização agrícola, modernizando as atividades no campo

A ação, realizada no Recanto da Cascata, contou com a presença de representantes de 19 cidades do Estado e de diversas autoridades, como o Superintendente de Agricultura em São Paulo, Estanislau Steck; o assessor do Deputado Federal Gilberto Nascimento, Joel Bomfim; e a Chefe de Gabinete da Senadora Mara Gabrilli (responsável pela indicação dos veículos), Telma Charbel. Mara não pôde comparecer ao evento, pois representava o Brasil em um encontro da Organização das Nações Unidas (ONU).

“É com grande alegria que recebemos estas máquinas, que serão de grande importância para as cidades, seja no auxílio aos produtores rurais ou no trabalho de zeladoria das estradas municipais. Nossa gratidão ao Superintendente Estanislau, e a Senadora Mara Gabrilli pela indicação e apoio a São Roque”, afirmou o Prefeito Guto Issa.

‌



São Roque foi uma das cidades beneficiadas, recebendo uma pá-carregadeira, num investimento de R$ 380 mil que trará grandes benefícios ao município. Também foram contemplado com veículos as cidades de Cajuru (representado pelo prefeito Alex Moretini); Guapiaçu (representado pelo prefeito Carlos César); Cajobi (representado pelo prefeito Marcio Donizete); José Bonifácio (representado pelo vice-prefeito Aldo Roberto de Stefano); Queiroz (representado pelo secretário de Governo Nelson Guedes Fernandes); Lucianópolis (representado pelo prefeito Ademir Montovanelli); Iracenópolis (representado pelo secretário de Governo Felipe Granço); Iperó (representado pelo prefeito Leonardo Folin); Riolândia (representado pelo prefeito Toninho Santana); Tupã (representado pelo secretário Municipal de Agricultura Anderson Luiz); Salto de Pirapora (representado pelo prefeito Matheus Marum); Coroados (representado pelo prefeito Chéco); Panorama (representado pelo prefeito Genova).

“Agradeço a todas as autoridades aqui presentes, em especial a São Roque, esta cidade linda que nos recebeu tão bem para este evento. Estas máquinas são de extrema importância para o amparo dos nossos produtores rurais, seja com ações em suas propriedades ou na manutenção das estradas que permitem o seu deslocamento”, conluiou Estanislau Steck