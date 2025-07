Sebrae oferece curso sobre anúncio em redes sociais para empreendedores de Bariri Evento vai ser no dia 23 de julho, no auditório da Associação Comercial da cidade Record Paulista|Do R7 14/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h14 ) twitter

Empreendedores e profissionais que desejam impulsionar suas vendas nas redes sociais terão uma oportunidade no dia 23 de julho no auditório da Acib em Bariri. O Sebrae-SP realiza o curso “Faça Anúncios Incríveis no Facebook e Instagram”, voltado para quem quer aprender, na prática, a criar campanhas online de impacto.

As vagas são limitadas e os interessados podem garantir participação presencialmente no Sebrae Aqui de Bariri, localizado na Rua Campos Sales, 582, Centro ou pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/34425804.

O evento começa às 19h no Auditório da ACIB e trará dicas valiosas sobre segmentação de público, imagens que chamam atenção, textos persuasivos e outros segredos que ajudam a transformar cliques em vendas reais.

O curso é voltado tanto para iniciantes quanto para quem já utiliza as redes sociais em seus negócios, oferecendo uma abordagem prática e direta, com foco em resultados concretos. A proposta é capacitar os participantes a construírem anúncios eficazes que se destaquem na timeline e atraiam os clientes certos.

Serviço

Curso “Faça Anúncios Incríveis no Facebook e Instagram”

Data: 23 de julho às 19h

Local: Auditório da ACIB na Rua Campos Sales, 582, Centro de Bariri

Inscrições gratuitas no link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/34425804 ou na agência do Sebrae Aqui