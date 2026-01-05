Sebrae-SP oferece 154 vagas para empresas da região de Ourinhos no programa Brasil Mais Produtivo Iniciativa gratuita é voltada para micro e pequenas empresas interessadas em inovação e aumento de produtividade; inscrições gratuitas até o dia 27/2

As inscrições para Programa Brasil Mais Produtivo, do Sebrae-SP, voltado ao apoio de micro e pequenas empresas na adoção de práticas inovadoras, já estão abertas em todo o Estado. Na região de Ourinhos são 154 vagas disponíveis para empresas interessadas em aumentar faturamento de forma inovadora. Em todo o estado de São Paulo são 6.820 vagas.

As inscrições gratuitas vão até o dia 27 de fevereiro e podem ser realizadas pelo link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/brasilmaisprodutivo.

O programa acompanha gratuitamente pequenas empresas de diversos segmentos pelo período de até seis meses. Durante esse intervalo, um agente bolsista especializado atua diretamente junto ao empresário, identificando desafios e propondo soluções inovadoras para melhorar o desempenho e tornar o negócio mais produtivo.

Com atuação direta nas empresas participantes, os bolsistas do Brasil Mais Produtivo auxiliam empreendedores a identificar oportunidades, reduzir custos, modernizar processos e aumentar a competitividade. O trabalho envolve visitas, diagnósticos, acompanhamento contínuo e aplicação de metodologia reconhecida por gerar ganhos expressivos em produtividade e faturamento.

Resultados nacionais do Programa Brasil Mais Produtivo

O programa já atendeu mais de 93 mil empresas no Brasil, alcançando resultados consistentes:

· 24,4% de aumento médio na produtividade;

· 11,4% de crescimento no faturamento, já descontada a inflação.

O Brasil Mais Produtivo é exclusivo para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que desejam inovar e implementar melhorias contínuas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 570 0800.