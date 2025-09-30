Segunda edição do programa “Emprega Mais” oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego em Agudos Ação é organizada pela prefeitura e acontece neste sábado

A Prefeitura de Agudos promove, no próximo sábado, dia 4 de outubro, a segunda edição do programa “Emprega Mais Agudos”.

O evento, que acontece das 9h às 12h, vai acontecer na Escola Coronel Leite, com acesso pelo portão lateral na Avenida Sebastiana Leite.

Mais de 30 empresas participantes oferecerão mais de 1.500 vagas de emprego em diversas áreas. O objetivo da iniciativa é conectar candidatos qualificados às oportunidades do mercado, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do município.

“Nossa primeira edição foi um grande sucesso, com muitos candidatos e oportunidades. Agora, não apenas ampliamos o número de empresas participantes, como dobramos a quantidade de vagas. Isso fortalece nossa economia, aquece o comércio e atrai mais investimentos para Agudos.” (Prefeito de Agudos, Rafael Lima)

‌



Como Participar

Os interessados devem levar os seguintes documentos para agilizar o processo de recrutamento:

‌



Documento de Identidade com foto (RG ou CNH)

Carteira de Trabalho (física ou digital)

‌



Currículo atualizado (é recomendado levar versões física e digital)

Serviço:

Data: 04 de outubro (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Escola Coronel Leite (Avenida Sebastiana Leite - Acesso pelo portão lateral)

Informações: (14) 3262-0618