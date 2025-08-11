Sine Municipal de Sorocaba oferece 178 vagas de emprego Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao Sine Municipal de Sorocaba no Centro e a sua unidade móvel Record Paulista|Do R7 11/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h24 ) twitter

O Sine Municipal de Sorocaba, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na terça-feira (12), 178 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao Sine Municipal de Sorocaba no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. No Sine, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

O Poder Público Municipal também disponibiliza os serviços do Sine para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas de emprego. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil.

‌



O Sine Municipal de Sorocaba está localizado na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão.

‌



O munícipe que desejar, ainda pode contatar o Sine Municipal Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474. Na terça-feira (12), o Sine Móvel estacionará, das 8h às 11h, no Serviço de Obras Sociais (SOS)/Centro POP, localizado na Rua Francelino Romão, 100, na Vila Rica II e, das 14h às 16h, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Vila Helena, que fica na Avenida Riusaku Kanizawa, 376, no bairro Lopes de Oliveira.