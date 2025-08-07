Sorocaba receberá no dia 24 de agosto mais uma etapa da Sorocaba Speed Run Corrida vai ter trajetos de 4km, 8km e 12 km Record Paulista|Do R7 Record Interior SP 07/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h31 ) twitter

Sorocaba receberá no dia 24 de agosto mais uma etapa da Sorocaba Speed Run Full Life, a corrida que vem se consolidando como a corrida de melhor qualidade técnica do interior paulista.

Nesta edição, batizada de Evolution Edition, os atletas serão desafiados em distâncias progressivas de 4km, 8km e 12km, com largada e chegada no tradicional Parque das Águas.

Divulgação

Mais do que uma corrida, a Sorocaba Speed Run é um projeto com propósito social, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação de vidas e engajamento da comunidade. Além de promover saúde e bem-estar, o evento também levanta bandeiras importantes por meio de ações sociais durante a retirada de kits e no dia da prova.

Nos dias 22 e 23 de agosto, os participantes poderão contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

‌



Além disso, a Evolution Edition apoia a campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa será destacada através de campanha digital, destacando como forma de dar visibilidade ao tema e incentivar o respeito e a proteção às mulheres, reforçando que o esporte também é uma voz ativa pela equidade e pela dignidade.

Divulgação

Com estrutura de qualidade, experiências para os atletas e o compromisso com causas sociais, a Sorocaba Speed Run Full Life segue mostrando que correr pode ser muito mais do que cruzar uma linha de chegada — é uma forma de cuidar da vida.

‌



📌 Informações gerais:

● Evento: Sorocaba Speed Run Full Life – Evolution Edition

‌



● Data: 24 de agosto de 2025

● Local: Parque das Águas – Sorocaba/SP

● Distâncias: 4K, 8K, 12K

● Ações sociais:

• Arrecadação de 1kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba • Apoio à campanha Agosto Lilás – Conscientização e combate à violência contra a mulher

Mais informações e inscrições:

📲 @sorocabaspeedrun | www.peppersports.com.br