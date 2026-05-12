STF decide por unanimidade que o afastamento de Rodrigo Manga foi ilegal A decisão mantém o prefeito de Sorocaba à frente da administração municipal

Rodrigo Manga ficou conhecido como prefeito "tiktoker" pela presença nas redes sociais.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que afastamento do prefeito “tiktoker” de Sorocaba Rodrigo Manga é ilegal e o manteve no cargo. O placar de 5 votos a 0 confirma a decisão liminar que autorizou o retorno do chefe do Executivo municipal à Prefeitura no fim de março, após afastamento temporário determinado anteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Relator do caso, o ministro Nunes Marques votou pela permanência de Manga no comando da administração municipal, entendimento acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes e Luiz Fux.

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Os ministros sinalizaram entendimento de que a medida de afastamento foi desproporcional e destacaram a ausência de evidências concretas que apontem a prática de qualquer ato ilegal por parte do prefeito Rodrigo Manga.

A unanimidade do Supremo representa um importante respaldo institucional à continuidade da gestão de Rodrigo Manga. Conhecido nacionalmente pela comunicação próxima com a população, importantes ações públicas e forte atuação nas redes sociais, o prefeito conhecido como “tiktoker” segue à frente da Prefeitura de Sorocaba, com ampla aceitação dos moradores.

“O STF se mostra, mais uma vez, guardião dos direitos políticos e do povo”, afirmou Manga, que mantém expressivo apoio e aceitação popular de sua gestão.