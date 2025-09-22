Terminal Rodoviário de Bauru é interditado após destelhamento
Passageiros devem procurar as empresas para verificar informações sobre embarque e desembarque
Depois da forte chuva com ventos que passaram de 90 quilômetros por hora, o Terminal Rodoviário de Bauru está interditado.
Segundo a prefeitura, a medida foi necessária por causa de queda de árvore de grande porte e do destelhamento parcial da estrutura.
Passageiros devem contatar diretamente as empresas de ônibus para informações sobre embarques e horários.Na Avenida Nuno de Assis (quadra 9), uma árvore centenária foi derrubada pela força do vento, atingindo veículos.
O trecho permanece interditado até a conclusão dos trabalhos das equipes.Parte do município encontra-se sem energia elétrica.
A concessionária CPFL Paulista e equipes da Prefeitura atuam no restabelecimento do fornecimento, bem como na manutenção de semáforos que apresentaram falhas.Equipes da Prefeitura, Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil permanecem mobilizadas em diferentes pontos, priorizando a segurança da população e a recuperação das áreas afetadas.
A Defesa Civil segue acompanhando a situação. Em casos de emergência, entre em contato pelo Corpo de Bombeiros (193) ou pela Defesa Civil (14) 3214-1925.