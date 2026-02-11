Unimed Bauru leva paciente oncológico para assistir ao time do coração e entrar em campo com os jogadores A ação teve como objetivo realizar o sonho do adolescente e proporcionar bem-estar durante o tratamento

“Nunca é só futebol.” A frase, tão comum entre torcedores, ganhou um significado ainda mais profundo neste domingo, 8 de fevereiro, no Estádio Alfredo de Castilho. O adolescente Vitor de Paiva Silva, de 15 anos, torcedor do Santos Futebol Clube, viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida ao entrar em campo de mãos dadas com os jogadores do time do coração.

Logo após sair do gramado, a emoção era visível. “Estou tremendo! Nunca tinha sentido isso antes em minha vida”, contou.

‌



A ação teve como objetivo realizar o sonho do adolescente e proporcionar bem-estar durante o tratamento

Vitor é paciente oncológico do Hospital Unimed Bauru. Faz tratamento contra um glioma de baixo grau, um tipo de tumor cerebral, desde 2023. Ele já passou por três cirurgias e, atualmente, realiza quimioterapia semanal no setor de Terapia Antineoplásica da instituição.

No momento, o tumor está sendo controlado com as medicações. Diante da situação, a médica responsável pelo tratamento, Claudia Teresa de Oliveira, liberou o adolescente para ir ao estádio acompanhar a partida entre Santos e Noroeste no último dia 8 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. “Essa alegria é muito importante para o bem-estar e a qualidade de vida dele”, explicou.

‌



Um pedido simples que virou um sonho gigante

O desejo começou de forma despretensiosa, em uma conversa com o enfermeiro André Luiz Fanti, coordenador do setor de Terapia Antineoplásica. Vitor comentou que seria incrível assistir ao Santos jogar em Bauru. André levou a ideia ao Marketing da Unimed Bauru, imaginando conseguir um ingresso. Mas o que veio foi muito maior.

‌



Além de estar no estádio, Vitor foi convidado a entrar em campo com os jogadores - uma ação articulada entre o Marketing e a Assessoria de Imprensa da Unimed Bauru, o Noroeste e o Santos. “Foi uma surpresa encantadora, para mim e para ele”, contou André.

A ação teve como objetivo realizar o sonho do adolescente e proporcionar bem-estar durante o tratamento

Para Vitor, o momento trouxe esperança e gratidão. “Vocês não imaginam como estou feliz e realizado! Nunca pensei que chegaria lá, e hoje vi que é possível realizar um sonho”, disse, com os olhos brilhando.

Em 2024, ele já havia conhecido a Vila Belmiro, em uma viagem organizada pelo enfermeiro André, com ajuda de colaboradores do setor. Agora, depois de pisar no gramado ao lado dos ídolos, ele carrega uma nova meta no coração: ficar curado e fazer faculdade de Administração de Empresas.