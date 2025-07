Veja vagas de emprego disponíveis para Bauru São inúmeras oportunidades em diversas áreas de atuação Record Paulista|Do R7 16/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h00 ) twitter

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Ajudante geral - 2 vagas

Analista de Infraestrutura de TI Pleno/Sênior - 1 vaga

Analista de Operações (Subsídios, Ofícios e Encerramento Processual) - 4 vaga

Analista sistema de automação - 1 vaga

Assistente acadêmico - secretaria - 1 vaga

Assistente comercial/SDR - 3 vagas

Atendimento Administrativo - 1 vaga

Auxiliar Produção - 1 vaga

Auxiliar Administrativo - 1 vaga

Auxiliar Administrativo (Recuperador Crédito) - 1 vaga

Auxiliar cozinha - 3 vagas

Auxiliar de eletricista - 1 vaga

Auxiliar de escritório - 1 vaga

Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga

Auxiliar de secretaria - 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais - 1 vaga

Babá - 1 vaga

Balconista - 1 vaga

Biomedicina - Estágio - 1 vaga

Caseiro (podendo ser casal) - 1 vaga

Consultor técnico trainee - 10 vagas

Consultor (a) de vendas - 2 vagas

Consultora em atendimento - 1 vaga

Coordenador de loja - 1 vaga

Cursando Ensino Médio - 2 vagas

Desenhista trainee - 1 vaga

Eletricista - 1 vaga

Encanador - 1 vaga

Encarregado de Pessoal Rural - 2 vagas

Estágio Marketing - 4 vagas

Estágio RH - 1 vaga

Gerente de hotel - 1 vaga

Instalador de ar condicionado - 1 vaga

Mecânico - 2 vagas

Estágio Médio (cursando) - 2 vagas

Montador de máquinas - 2 vagas

Operadora de caixa (15h30 às 22h) - 3 vagas

Operadora de caixa (9h às 15h30) - 3 vagas

Recepcionista - temporário - 1 vagas

Recepcionista - turno II - 2 vagas

Serviços gerais - 45 vagas

Supervisora de cafeteria - 2 vagas

Técnico agrícola - 4 vagas

Tratorista - 4 vagas

Vaga efetiva: suporte em sistema ERP - 1 vaga

Vendas - 3 vagas

Videomaker - 1 vaga

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx