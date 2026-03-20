Vera Cruz terá primeiro parque linear
Obra, considerada histórica, vai recuperar o ‘Buracão’, na avenida 7 de Setembro
A Prefeitura de Vera Cruz iniciou um importante projeto de recuperação urbana e ambiental na Avenida 7 de Setembro, no local conhecido pela população como “Buracão”. A intervenção marca o início de uma obra considerada histórica para o município, com investimento superior a R$ 1,4 milhão, sendo R$ 1 milhão provenientes do Governo do Estado, por meio do FID – Fundo de Interesses Difusos, e R$ 400 mil de contrapartida do Município.
A iniciativa prevê a transformação de uma área que por muitos anos permaneceu degradada em um novo espaço público voltado ao lazer, à convivência e à valorização urbana, consolidando a implantação do primeiro parque linear de Vera Cruz.
Entre as intervenções previstas, está a implantação de uma pista de caminhada com aproximadamente 140 metros de extensão, totalizando 351,22 m² de área, além do plantio de 1.178 m² de grama, contribuindo para a recuperação paisagística e ambiental do local.
O projeto também contempla a execução de contenções em gabião em um canal com extensão aproximada de 45 metros e área de cerca de 319,97 m², solução de engenharia fundamental para garantir a estabilidade do terreno, conter processos erosivos e melhorar o escoamento das águas pluviais.
Além das intervenções estruturais, o espaço contará com galerias pluviais, iluminação pública, bancos, mesas, pista de caminhada, arborização, Wi-Fi gratuito, entre outros equipamentos urbanos, transformando o local em um ambiente moderno, seguro e conectado, voltado ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência da população.
Para o chefe do Executivo, Rodrolfo Davoli, a obra representa a concretização de uma demanda antiga do município e a recuperação de um espaço que por anos permaneceu abandonado.
“Aqui começa a sair do papel um projeto importante viabilizado pelo FID – Fundo de Interesses Difusos, que vai recuperar o espaço e devolver essa área para a população. Serão mais de R$ 1 milhão investidos para recuperar um local que ficou abandonado por anos. Nossa gestão nunca deixou de lutar por essa demanda e agora, com a graça de Deus, ela começa a se concretizar. Novos tempos para Vera Cruz. Seguimos trabalhando para transformar espaços e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, comentou o chefe do Executivo.
Com a implantação do parque linear, Vera Cruz avança na recuperação de áreas urbanas e na criação de novos espaços públicos de convivência, promovendo qualidade de vida, valorização ambiental e desenvolvimento urbano para a cidade.