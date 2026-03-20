Vera Cruz terá primeiro parque linear Obra, considerada histórica, vai recuperar o ‘Buracão’, na avenida 7 de Setembro

A Prefeitura de Vera Cruz iniciou um importante projeto de recuperação urbana e ambiental na Avenida 7 de Setembro, no local conhecido pela população como “Buracão”. A intervenção marca o início de uma obra considerada histórica para o município, com investimento superior a R$ 1,4 milhão, sendo R$ 1 milhão provenientes do Governo do Estado, por meio do FID – Fundo de Interesses Difusos, e R$ 400 mil de contrapartida do Município.

Imagem ilustrativa gerada por Inteligência Artificial, baseada nas diretrizes do projeto do Parque Linear, com representação da pista de caminhada, iluminação, áreas de convivência, arborização e canal em gabião.

A iniciativa prevê a transformação de uma área que por muitos anos permaneceu degradada em um novo espaço público voltado ao lazer, à convivência e à valorização urbana, consolidando a implantação do primeiro parque linear de Vera Cruz.

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Entre as intervenções previstas, está a implantação de uma pista de caminhada com aproximadamente 140 metros de extensão, totalizando 351,22 m² de área, além do plantio de 1.178 m² de grama, contribuindo para a recuperação paisagística e ambiental do local.

O projeto também contempla a execução de contenções em gabião em um canal com extensão aproximada de 45 metros e área de cerca de 319,97 m², solução de engenharia fundamental para garantir a estabilidade do terreno, conter processos erosivos e melhorar o escoamento das águas pluviais.

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Além das intervenções estruturais, o espaço contará com galerias pluviais, iluminação pública, bancos, mesas, pista de caminhada, arborização, Wi-Fi gratuito, entre outros equipamentos urbanos, transformando o local em um ambiente moderno, seguro e conectado, voltado ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência da população.

Para o chefe do Executivo, Rodrolfo Davoli, a obra representa a concretização de uma demanda antiga do município e a recuperação de um espaço que por anos permaneceu abandonado.

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“Aqui começa a sair do papel um projeto importante viabilizado pelo FID – Fundo de Interesses Difusos, que vai recuperar o espaço e devolver essa área para a população. Serão mais de R$ 1 milhão investidos para recuperar um local que ficou abandonado por anos. Nossa gestão nunca deixou de lutar por essa demanda e agora, com a graça de Deus, ela começa a se concretizar. Novos tempos para Vera Cruz. Seguimos trabalhando para transformar espaços e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, comentou o chefe do Executivo.

Com a implantação do parque linear, Vera Cruz avança na recuperação de áreas urbanas e na criação de novos espaços públicos de convivência, promovendo qualidade de vida, valorização ambiental e desenvolvimento urbano para a cidade.