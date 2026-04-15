Votorantim recebe a 1ª edição do Festival da Cultura Cervejeira com música, gastronomia e ação solidária Evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de abril, na Praça de Eventos Lecy de Campos

A cidade de Votorantim será palco da 1ª edição do Festival da Cultura Cervejeira, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de abril, na Praça de Eventos Lecy de Campos. O evento promete reunir o melhor da cultura cervejeira em um ambiente estruturado, coberto e com segurança para toda a família.

Na sexta-feira (24), o festival será realizado das 17h às 23h. Já no sábado (25) e domingo (26), o público poderá aproveitar a programação das 11h às 23h.

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Com a participação de oito cervejarias premiadas, mais de 15 food trucks, praça de alimentação completa, área kids e diversos expositores, o evento oferece uma experiência completa, reunindo chopp artesanal, gastronomia variada e atrações musicais ao longo dos três dias.

A entrada será gratuita e solidária: o público deve doar 1 kg de alimento não perecível, que será trocado por uma caneca oficial do evento. Toda a arrecadação será destinada à APAE de Votorantim.

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Realizado pelo Polo Cervejeiro de Sorocaba, o festival tem como proposta proporcionar momentos de lazer, cultura e solidariedade, incentivando a convivência entre amigos e famílias.

Programação musical diversificada

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A programação musical foi pensada para agradar diferentes públicos, com atrações ao longo de todo o evento. Na sexta-feira (24), a abertura ficará por conta da banda Mitologia, seguida pela banda 4 Strings, com repertório voltado ao rock.

No sábado (25), as apresentações começam às 13h com Sandro Rock. Em seguida, o DJ Aramar com a Turma do Passinho promete animar o público com sucessos das décadas de 70, 80 e 90. Encerrando a noite, a banda Megazord Rock Pop sobe ao palco com um show vibrante.

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Já no domingo (26), a programação continua com Marco Denassi às 13h, seguido pela banda Low Rider, às 16h30. O encerramento ficará por conta da banda Tangos.

Serviço

Evento: 1ª edição do Festival da Cultura Cervejeira de Votorantim

Data: 24, 25 e 26 de abril

Horários:

* Sexta-feira: 17h às 23h

* Sábado e domingo: 11h às 23h

Local: Praça de Eventos Lecy de Campos – Votorantim/SP

Entrada: Gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

Realização: Polo Cervejeiro de Sorocaba