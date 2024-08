Após onda de calor, frente fria deve derrubar temperaturas de novo no Rio de Janeiro Segundo o Alerta Rio, há previsão de chuva, aumento na nebulosidade, ventos moderados e rajadas fortes para o fim de semana Rio de Janeiro|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Há previsão de aumento na nebulosidade, ventos moderados e rajadas fortes Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Após uma onda de calor intensa, uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas novamente no Rio de Janeiro, segundo o COR (Centro de Operações Rio). Há previsão de aumento na nebulosidade, ventos moderados e rajadas fortes.

Depois de um inverno rigoroso na cidade maravilhosa, com mínima recorde de 9,1°C, os cariocas passaram por mais uma onda de calor, com temperaturas na casa dos 30°C. Mas para o próximo fim de semana, os termômetros devem cair novamente.

Segundo o Alerta Rio, há previsão de chuva fraca isolada, ventos moderados e rajadas fortes para sábado (24). Os termômetros devem ficar entre 28°C e 16°C. Já no domingo (25), poderá ter chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com mínimas de até 14°C.

O tempo continuará instável na segunda-feira (26), segundo o serviço de meteorologia. A passagem de umidade do oceano em direção ao continente favorece a instabilidade climática. Poderá ter chuva fraca isolada, pela manhã, a temperatura deve ficar entre 21°C e 13°C.