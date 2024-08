Associação Brasileira de Marketing & Negócios realiza 9º COMARK Brasil nesta terça (9) O evento acontece das 8h às 18h, na ESPM Villa Aymoré, no Rio Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2024 - 14h04 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Thomaz Naves, presidente da ABMN, fará a abertura do evento Divulgação

A ABMN (Associação Brasileira de Marketing & Negócios) realiza o COMARK Brasil 2024 (Congresso Brasileiro de Marketing Contemporâneo) nesta terça-feira (9), das 8h às 18h, na ESPM Villa Aymoré, no Rio de Janeiro. Com palestras de representantes de grandes marcas, o congresso tem como objetivo debater sobre o futuro dos processos de gestão e governança no país e o alinhamento de práticas de ESG com as estratégias de marketing nas empresas.

Além de tratar de pautas como a realização do G20, no Rio, em novembro deste ano, o congresso também aborda temas como as novas tecnologias para engajar consumidores e a busca por caminhos para promover mudanças efetivas na sociedade, por meio do marketing e da gestão dos negócios.

“As práticas ESG são hoje uma determinação ética essencial para a sobrevivência das empresas no cenário global. Por isso escolhemos o tema como eixo central do congresso. Queremos trazer o mercado publicitário e de marketing para esta discussão”, disse Thomaz Naves, presidente da ABMN, que fará a abertura do evento, com Isabella Vasconcellos, Diretora da ESPM.

9º COMARK Brasil 2024

O evento será transmitido ao vivo pelo canal de Youtube da ABMN. Mais detalhes sobre o evento no site oficial.