Menino de 12 anos morre ao ser atropelado por caminhão no Arco Metropolitano, no Rio Mais três garotos, que andavam de bicicleta, estão internados em estado gravíssimo; motorista acionou polícia e prestou socorro Rio de Janeiro|Do R7 18/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Juan Miguel, de 12 anos, morreu após ser atingido por caminhão, no Rio Reprodução/Record Rio

Juan Miguel, de 12 anos, morreu na hora após ser atropelado por um caminhão, enquanto andava de bicicleta no acostamento do Arco Metropolitano, na altura de Nova Iguaçu, no Rio, na noite desta sexta-feira (16).

Outros três garotos que estavam com ele, de 11, 12 e 14 anos, estão internados em estado gravíssimo, no Hospital Adão Pereira Nunes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O mais velho tem o quadro mais crítico, com múltiplas fraturas na mandíbula e lesões no pulmão e nas vias respiratórias. Ele está sedado.

Parte de bicicleta destruída após caminhão atropelar menino em acostamento Reprodução/Record Rio

O motorista do caminhão acionou a polícia e prestou socorro às vítimas. Segundo as famílias, os meninos moravam no bairro de Santa Rita e brincavam juntos com frequência. O corpo da criança foi enterrado no cemitério de Nova Iguaçu.