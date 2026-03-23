FOTOS: veja reações de Monique Medeiros e Jairinho durante julgamento adiado do caso Henry

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Ato pró-anistia reúne manifestantes em Copacabana; veja imagens
O Dia da Independência do Brasil, comemorado neste domingo (7), foi marcado por diversos atos em todo o país, incluindo o oficial na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Em Copacabana (RJ), manifestantes pediam a aprovação de um projeto de anistia “ampla e irrestrita” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do antigo governo.
Confira imagens da vaerredura de veículos que vão levar autoridades do Brics
Na terça-feira (1º), agentes fiscalizaram a Marina da Glória, com o objetivo de identificar e neutralizar possíveis ameaças aos participantes. A operação contou com policiais especializados em explosivos, equipamentos de detecção de ameaças e cães farejadores.
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