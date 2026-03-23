FOTOS: veja reações de Monique Medeiros e Jairinho durante julgamento adiado do caso Henry

Os réus Monique e Jarinho

Acusados pela morte de Henry Borel, o ex-casal Monique Medeiros e Jairo Santos Silva, conhecido como Dr. Jairinho, teve o julgamento adiado no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (23). A defesa do padrasto da criança abandonou a sessão, o que levou a Justiça a remarcar o júri popular para o dia 25 de maio. Já a mãe do menino teve a liberdade provisória concedida enquanto aguarda a audiência

Montagem/ Brunno Dantas/ TJRJ - 23.03.20