Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FOTOS: veja reações de Monique Medeiros e Jairinho durante julgamento adiado do caso Henry

O júri popular foi remarcado para o dia 25 de maio

Rio de Janeiro|Do R7

  • Google News
  • Os réus Monique e Jarinho Acusados pela morte de Henry Borel, o ex-casal Monique Medeiros e Jairo Santos Silva, conhecido como Dr. Jairinho, teve o julgamento adiado no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (23). A defesa do padrasto da criança abandonou a sessão, o que levou a Justiça a remarcar o júri popular para o dia 25 de maio. Já a mãe do menino teve a liberdade provisória concedida enquanto aguarda a audiência Montagem/ Brunno Dantas/ TJRJ - 23.03.20
  • Monique chora A mãe de Henry chamou a atenção ao usar uma camisa em homenagem ao menino durante a sessão. Ela chorou e abraçou os advogados após a juíza Elizabeth Louro conceder o relaxamento da prisão Brunno Dantas/ TJRJ
  • Jairinho cochicha com a defesa O ex-vereador Dr. Jairinho está preso desde 2021. Após conseguir o adiamento do júri, a defesa dele alegou não ter tido acesso à integralidade dos autos, o que inviabilizou a realização de um julgamento justo e imparcial Brunno Dantas/ TJRJ
  • Julgamento adiado A morte de Henry aconteceu em março de 2021. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o então padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho, causou as lesões que provocaram o óbito do menino de 4 anos. Já Monique é acusada de omissão diante das agressões que levaram à morte da criança Brunno Dantas/ TJRJ

    • Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.