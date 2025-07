Abastecimento irregular de água afeta rotina no bairro Costa do Sol lexandre e outros residentes relatam a irregularidade no abastecimento, obrigando-os a racionar e armazenar água Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h17 ) twitter

No bairro Costa do Sol, em Macaé (RJ), moradores sofrem com a falta de água por semanas. Alexandre Diemer e outros residentes relatam a irregularidade no abastecimento, obrigando-os a racionar e armazenar água. Apesar das contas em dia, a água é escassa, especialmente durante o dia e fins de semana. A concessionária responsável já foi notificada, mas o problema persiste, levando os moradores a buscar soluções alternativas como cisternas.