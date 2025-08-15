Academia promove evento gratuito de saúde e atividade física em Campos (RJ) Serão oferecidas atividades como spinning e futebol para crianças, promovendo a participação de toda a família Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h05 ) twitter

Neste sábado (16), a academia no bairro da Pelinca, em Campos dos Goytacazes (RJ), abrirá suas portas para um evento gratuito de saúde e atividade física, das 8h ao meio-dia. Organizado por Bruno Mercante, o evento visa conectar a comunidade com o universo da saúde física e mental. Serão oferecidas atividades como spinning e futebol para crianças, promovendo a participação de toda a família.