Ação civil pública do MP obriga estado do Rio a ampliar o sistema penitenciário RJ tem 46 mil presos em espaços para 28,5 mil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h40 )

O Ministério Público do Rio de Janeiro acionou o Estado para construir novas unidades prisionais devido à superlotação, com 46 mil presos em espaços para 28,5 mil. A reincidência atinge 70% dos detentos, agravada pela lentidão judicial e falta de defensores públicos. A Defensoria Pública destaca a sobrecarga do sistema e atrasos nos alvarás de soltura, enquanto especialistas apontam a ineficiência das políticas de ressocialização.