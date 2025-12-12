Acidente em Casimiro de Abreu (RJ): seis vítimas são encaminhadas a unidades de saúde O motorista perdeu o controle e o carro capotou, caindo em um valão

Um sério acidente envolvendo um veículo de transporte alternativo, conhecido como lotada, resultou em seis pessoas feridas em Casimiro de Abreu (RJ). O motorista perdeu o controle e o carro capotou, caindo em um valão próximo à ponte do distrito de Barra de São João. As vítimas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde local. A prefeitura informou que o serviço é irregular.