Acidente em Casimiro de Abreu (RJ): seis vítimas são encaminhadas a unidades de saúde

O motorista perdeu o controle e o carro capotou, caindo em um valão

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um sério acidente envolvendo um veículo de transporte alternativo, conhecido como lotada, resultou em seis pessoas feridas em Casimiro de Abreu (RJ). O motorista perdeu o controle e o carro capotou, caindo em um valão próximo à ponte do distrito de Barra de São João. As vítimas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde local. A prefeitura informou que o serviço é irregular.

