Ações policiais limitam expansão do tráfico na Região dos Lagos
25º BPM se destaca em apreensões no interior do Rio
Na Região dos Lagos, o crime organizado enfrenta resistência na expansão do tráfico de drogas devido às ações do 25º BPM, que se destaca em apreensões no interior do Rio. Recentemente, 9 quilos de maconha foram apreendidos em Búzios, e um adolescente foi detido em Iguaba Grande. O batalhão intensifica esforços, refletindo a importância da integração das forças de segurança e a troca de informações.