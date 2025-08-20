Ações policiais limitam expansão do tráfico na Região dos Lagos 25º BPM se destaca em apreensões no interior do Rio Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h25 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h25 ) twitter

Na Região dos Lagos, o crime organizado enfrenta resistência na expansão do tráfico de drogas devido às ações do 25º BPM, que se destaca em apreensões no interior do Rio. Recentemente, 9 quilos de maconha foram apreendidos em Búzios, e um adolescente foi detido em Iguaba Grande. O batalhão intensifica esforços, refletindo a importância da integração das forças de segurança e a troca de informações.