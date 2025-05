Adoção garante direito à convivência familiar e reduz número de crianças em abrigos Com ênfase na responsabilidade e amor envolvidos na adoção, a reportagem destaca a realidade dos abrigos e a fila de adoção no Brasil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h58 ) twitter

A reportagem conta a emocionante história de Felipe, adotado por Dona Lecy e Seu Jamil, destacando o amor e a gratidão que permeiam sua vida. A adoção, ocorrida nos anos 90, nunca foi formalizada devido à saúde da mãe biológica. Saiba também a importância de processos legais rigorosos para adoções, evitando práticas ilegais do passado. A entrega voluntária para adoção é discutida, esclarecendo que não é crime, ao contrário do abandono. Com ênfase na responsabilidade e amor envolvidos na adoção, a reportagem destaca a realidade dos abrigos e a fila de adoção no Brasil, ressaltando a necessidade de perfis menos restritivos para reduzir o tempo de espera.