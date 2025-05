Adolescente de 17 anos é apreendida por envolvimento em homicídio na região A vítima foi encontrada morta ao lado de uma moto, após trocar mensagens com a suspeita Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/05/2025 - 16h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h35 ) twitter

Em Itaperuna (RJ), uma adolescente de 17 anos foi apreendida por homicídio e tráfico de drogas. Ela atraiu um homem de 39 anos para uma emboscada fatal, no bairro Boa Fortuna, motivada por rivalidade entre facções. A vítima foi encontrada morta ao lado de uma moto, após trocar mensagens com a suspeita. Apesar da redução nos homicídios no estado, há um aumento nas tentativas e no envolvimento de adolescentes em crimes, influenciado pelo recrutamento de menores pelo tráfico devido à legislação mais branda.