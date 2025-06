Aeroporto de Macaé inaugura nova pista de pouso e decolagem Com 1.410 metros de extensão, a pista suporta aeronaves de maior porte, beneficiando o setor offshore e o turismo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h46 ) twitter

O aeroporto de Macaé (RJ) inaugura uma nova pista de pouso e decolagem, ampliando sua capacidade para voos comerciais e fortalecendo o polo logístico da região Sudeste. Com 1.410 metros de extensão, a pista suporta aeronaves de maior porte, beneficiando o setor offshore e o turismo. O evento conta com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e representa um investimento de R$ 220 milhões.