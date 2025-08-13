Agência de viagens em Macaé (RJ) é interditada pelo Procon Consumidores acumularam prejuízos de R$ 60.000 por viagens não realizadas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h32 ) twitter

Uma agência de viagens em Macaé (RJ) foi interditada pelo Procon após consumidores acumularem prejuízos de R$ 60.000 por viagens não realizadas. A empresa, localizada no centro da cidade, fechou as portas e prometeu contato por telefone e e-mail, mas sem sucesso. O Procon deu 20 dias úteis para a empresa resolver as reclamações, sob pena de ação coletiva pelo Ministério Público.