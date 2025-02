Agentes do INEA removem cercas ilegais nas margens da Lagoa de Araruama Elas foram instaladas ilegalmente na praia Monte Alto Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/02/2025 - 17h52 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Arraial do Cabo, as cercas que foram instaladas ilegalmente na praia Monte Alto foram retiradas em ação do Instituto Estadual do Ambiente.