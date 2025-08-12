ALERJ autoriza a realização de novo concurso público com 109 vagas
O edital, que marca a retomada dos concursos, será publicado em breve
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) anunciou a realização de um novo concurso público, o primeiro desde 2016. Serão oferecidas 109 vagas, sendo 20 para nível médio, 86 para nível superior e 3 para procurador. A mesa diretora também autorizou a contratação da banca organizadora. O edital, que marca a retomada dos concursos, será publicado em breve, com informações detalhadas sobre as especialidades dos cargos.