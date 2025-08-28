Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Alunos da rede municipal de Campos (RJ) se destacam na Olimpíada Brasileira de Matemática

O estudante Isaac Gomes Vieira, de 15 anos, conquistou medalhas de prata e bronze em níveis estadual e nacional

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A rede municipal de ensino de Campos (RJ) brilhou na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, com quase todas as escolas participando. O estudante Isaac Gomes Vieira, de 15 anos, conquistou medalhas de prata e bronze em níveis estadual e nacional. A valorização do ensino público e o incentivo da Secretaria de Educação são apontados como fatores-chave para o sucesso. Isaac, agora no Instituto Federal Fluminense, sonha com engenharia robótica.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.