Alunos protestam contra o risco de colégio municipal encerrar atividades em Cabo Frio (RJ)
Balanço Geral Interior RJ|Do R7
01/07/2025 - 15h41

Alunos e professores protestam em Cabo Frio (RJ) contra o fechamento do Colégio Municipal Rui Barbosa, que oferece ensino médio. A prefeitura alega falta de verba, apesar do recorde de arrecadação. A escola, considerada patrimônio imaterial, enfrenta ameaças de encerramento. O movimento busca diálogo com autoridades para manter a instituição aberta, destacando sua importância histórica e educacional.