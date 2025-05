Ambulância pega fogo na Baixada Campista (RJ) Veículo transportava um paciente de hemodiálise, mas ninguém se feriu Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/05/2025 - 17h10 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h10 ) twitter

Uma ambulância pegou fogo na RJ-216, na Baixada Campista, enquanto transportava um paciente de hemodiálise de volta para casa. O veículo ficou completamente destruído, mas felizmente ninguém se feriu. O motorista agiu rapidamente ao perceber fumaça, possivelmente causada por um vazamento no ar condicionado, e parou o veículo para garantir a segurança do paciente. A empresa responsável pela ambulância afirma que a manutenção estava em dia. A polícia esteve no local para garantir a segurança e uma investigação será conduzida para determinar a causa do incêndio.