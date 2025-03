Americano FC (RJ) inicia nova era com Marcelinho Paraíba para buscar acesso em 2026 Clube de Campos contrata reforços e intensifica preparação para retornar à elite do futebol carioca Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Americano FC de Campos dos Goytacazes (RJ) iniciou uma nova fase em sua busca pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Carioca. Com a chegada do experiente técnico Marcelinho Paraíba, o clube reforçou seu elenco com nomes como o zagueiro Gustavo Índio e mantém negociações para fortalecer o ataque.

Os trabalhos já começaram com exames médicos e treinamentos intensivos, marcando a preparação para a temporada de 2026. A diretoria do Americano convoca a torcida para apoiar o time neste projeto ambicioso de retorno à elite do futebol estadual.