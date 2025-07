Americano segue treinando enquanto aguarda julgamento do STJD A decisão pode impactar a participação do clube na fase final do Carioca Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 15h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h21 ) twitter

Os atletas do Americano seguem treinando no CT Eduardo Viana, enquanto aguardam o julgamento no STJD sobre a denúncia de inscrição tardia do goleiro Carlos Vinicius. A decisão pode impactar a participação do clube na fase final do Carioca. O jurídico do clube confia na absolvição, após decisão favorável no TJD. A expectativa é que o americano possa disputar as finais e buscar a ascensão à Série A em 2026.