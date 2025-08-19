Apagão após incêndio em poste causa transtornos e lentidão no trânsito do centro de Campos (RJ) Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h59 ) twitter

Um incêndio em um poste na Avenida José Alves de Azevedo, no centro de Campos (RJ), deixou moradores e comerciantes sem energia e causou lentidão no trânsito. Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações. O advogado Marcelo orienta consumidores prejudicados a registrar ocorrências para ressarcimento. Equipes trabalharam para restabelecer energia e segurança no local.