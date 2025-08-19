Apagão após incêndio em poste causa transtornos e lentidão no trânsito do centro de Campos (RJ)
Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações
Um incêndio em um poste na Avenida José Alves de Azevedo, no centro de Campos (RJ), deixou moradores e comerciantes sem energia e causou lentidão no trânsito. Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações. O advogado Marcelo orienta consumidores prejudicados a registrar ocorrências para ressarcimento. Equipes trabalharam para restabelecer energia e segurança no local.