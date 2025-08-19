Logo R7.com
Apagão após incêndio em poste causa transtornos e lentidão no trânsito do centro de Campos (RJ)

Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um incêndio em um poste na Avenida José Alves de Azevedo, no centro de Campos (RJ), deixou moradores e comerciantes sem energia e causou lentidão no trânsito. Especialistas apontam sobrecarga como causa comum de incêndios em fiações. O advogado Marcelo orienta consumidores prejudicados a registrar ocorrências para ressarcimento. Equipes trabalharam para restabelecer energia e segurança no local.

