Aparecimento de escorpiões no Parque Tropical preocupa moradores A infestação acontece devido ao acúmulo de entulho e falta de limpeza pela prefeitura Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h08 )

Moradores da Rua Edgar Alvarenga, no Parque Tropical, em Campos (RJ), estão preocupados com a presença de escorpiões devido ao acúmulo de entulho e falta de limpeza pela prefeitura. A situação tem gerado apreensão, pois picadas de escorpiões podem ser fatais. A prefeitura informou que a limpeza será realizada em breve, abrangendo todas as ruas do bairro. O Centro de Controle de Zoonoses enviará agentes para orientar a população sobre medidas preventivas.